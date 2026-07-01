Soirée à la Plage Vogelgrun
jeudi 16 juillet 2026 · Vogelgrun
Informations pratiques
Vogelgrun
Soirée à la Plage
Ile du Rhin Vogelgrun Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-25 2026-07-30
Entre amis ou en famille, l’ambiance promet d’être festive à la plage !
Le 10/07 animation par le groupe Kalbasoul
Le 16/07 soirée apérol et animation par le groupe Sawadee
Le 25/07 summer festival avec plusieurs groupes Vaiteani, Camomille, Warptronic, Grand master Schlagg
Le 30/07 animation par Kis Serge .
Ile du Rhin Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 40 51 99 18 contact@laplage-restaurant.fr
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English :
L’événement Soirée à la Plage Vogelgrun a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach