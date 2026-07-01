Informations pratiques

Vogelgrun

Soirée à la Plage

Ile du Rhin Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-25 2026-07-30

Entre amis ou en famille, l’ambiance promet d’être festive à la plage !

Le 10/07 animation par le groupe Kalbasoul

Le 16/07 soirée apérol et animation par le groupe Sawadee

Le 25/07 summer festival avec plusieurs groupes Vaiteani, Camomille, Warptronic, Grand master Schlagg

Le 30/07 animation par Kis Serge .

Ile du Rhin Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 40 51 99 18 contact@laplage-restaurant.fr

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English :

L’événement Soirée à la Plage Vogelgrun a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach