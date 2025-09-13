Soirée à la rencontre des Chiroptères Quai de Benouet Saint-Jean-d’Angély

Soirée à la rencontre des Chiroptères Quai de Benouet Saint-Jean-d’Angély samedi 13 septembre 2025.

Soirée à la rencontre des Chiroptères

Quai de Benouet Arboretum Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : 2025-09-13 19:45:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

La ville de St-Jean-d’Angély accueille 9 espèces de chauves-souris. Au cours d’un mini-rallye accessible au grand public suivi d’une balade à leur écoute, venez découvrir ces Dames de la nuit dans leurs milieux. Prévoir une lampe de poche

Tout public.

Quai de Benouet Arboretum Saint-Jean-d'Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 00 80 72

English :

The town of St-Jean-d?Angély is home to 9 species of bat. Come and discover these ladies of the night in their own environment, during a mini-rally open to the general public, followed by a walk to listen to them. Bring a flashlight

Open to the general public.

German :

In der Stadt St-Jean-d’Angély leben 9 Fledermausarten. Bei einer öffentlich zugänglichen Minirallye und einem anschließenden Hörspaziergang können Sie die Damen der Nacht in ihrem Lebensraum entdecken. Bitte eine Taschenlampe mitbringen

Für alle Altersgruppen.

Italiano :

St-Jean-d’Angély ospita 9 specie di pipistrelli. Venite a scoprire queste signore della notte nel loro ambiente durante un mini-corso aperto al pubblico, seguito da una passeggiata per ascoltarle. Portare una torcia

Aperto al pubblico.

Espanol :

St-Jean-d’Angély alberga 9 especies de murciélagos. Venga a descubrir a estas damas de la noche en su propio entorno durante un minirrecorrido abierto al público en general, seguido de un paseo para escucharlas. Traiga una linterna

Abierto al público en general.

L’événement Soirée à la rencontre des Chiroptères Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-08-28 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme