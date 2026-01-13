Soirée à l’auberge SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Soirée à l’auberge

SAINTE MARIE DE CAMPAN La séoube à L’auberge La Bergerie Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 26 – 26 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 19:30:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

La raclette, c’est chouette !

À l’Auberge La Bergerie, tous les mardis à 19h30 10, 17, 24 février et 3 mars.

26€ adulte, 13€ enfant.

Réservation conseillée.

.

SAINTE MARIE DE CAMPAN La séoube à L’auberge La Bergerie Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 87 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Raclette is fun!

At Auberge La Bergerie, every Tuesday at 7:30pm: February 10, 17, 24 and March 3.

26? adult, 13? child.

Reservations recommended.

L’événement Soirée à l’auberge Campan a été mis à jour le 2026-01-13 par Pôle du Tourmalet |CDT65