Soirée à l'auberge SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan mardi 10 février 2026.
SAINTE MARIE DE CAMPAN La séoube à L'auberge La Bergerie Campan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-10 19:30:00
La raclette, c’est chouette !
À l’Auberge La Bergerie, tous les mardis à 19h30 10, 17, 24 février et 3 mars.
26€ adulte, 13€ enfant.
Réservation conseillée.
SAINTE MARIE DE CAMPAN La séoube à L’auberge La Bergerie Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 87 79
English :
Raclette is fun!
At Auberge La Bergerie, every Tuesday at 7:30pm: February 10, 17, 24 and March 3.
26? adult, 13? child.
Reservations recommended.
