Soirée à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver

Salle des Fêtes OUZOUS Ouzous Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Par l’association des Parents d’Elèves du RPI Gez, Ouzous, Sère et Salles.

Au programme

– Retransmission de la cérémonie sur grand écran.

– Repas chaud à 10€ par personne (possibilité d’avoir une demi-portion à 5€ pour les enfants).

Au menu Assiette de charcuterie, aligot et saucisses fumées, tourte et sa crème anglaise.

Une alternative sans fromage pour ceux qui le souhaitent vous sera également proposée.

Buvette (bière, vin rouge, vin chaud, jus de pomme chaud, softs)

N’hésitez pas à vous munir de vos plus beaux vêtements et accessoires de sports d’hiver. Une récompense sera donnée aux trois tenues les plus audacieuses…

La réservation est conseillée, car les places sont limitées.

Salle des Fêtes OUZOUS Ouzous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 84 58 85 43

English :

By the RPI Gez, Ouzous, Sère and Salles Parents’ Association.

Program:

– Ceremony broadcast on big screen.

– Hot meal at 10? per person (half-portion at 5? for children).

On the menu: Charcuterie platter, aligot and smoked sausages, pie and custard.

A cheese-free alternative is also available.

Refreshments (beer, red wine, mulled wine, hot apple juice, soft drinks)

Don?t hesitate to bring your best winter sports clothes and accessories. Rewards will be given to the three most daring outfits?

Reservations are recommended, as places are limited.

