Soirée à l’opéra – Concert de l’orchestre symphonique Charles Munch Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Concert de l’orchestre symphonique Charles Munch avec la participation des élèves de l’orchestre ADO, direction Pascale Jeandroz

Concert de l’orchestre symphonique Charles Munch

Le jeudi 16 avril 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-17T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T20:00:00+02:00_2026-04-16T21:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS

+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321 https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321



Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Charles Munch et trouvez le meilleur itinéraire

