Soirée à l’opéra – Concert de l’orchestre symphonique Charles Munch Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Soirée à l'opéra - Concert de l’orchestre symphonique Charles Munch Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Soirée à l’opéra – Concert de l’orchestre symphonique Charles Munch Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS jeudi 16 avril 2026.

Concert de l’orchestre symphonique Charles Munch avec la participation des élèves de l’orchestre ADO, direction Pascale Jeandroz

Concert de l’orchestre symphonique Charles Munch
Le jeudi 16 avril 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-17T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-16T20:00:00+02:00_2026-04-16T21:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti  75011 PARIS
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321 https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321


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