Soirée à l’opéra retransmission de Casse-Noisette (The Royal Ballet) Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port

Soirée à l’opéra retransmission de Casse-Noisette (The Royal Ballet)

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Casse-Noisette, de Peter Wright, enchante les spectateurs depuis sa première représentation en 1984 par la compagnie.

Les mélodies les plus connues de Tchaïkovski associées aux décors resplendissants de Julia Trevelyan Oman feront sans

aucun doute de Casse-Noisette une friandise festive et étincelante appréciée par toute la famille

Direction artistique

Chorégraphie PETER WRIGHT d’après LEV IVANOV. Musique PYOTR IL’YICH TCHAIKOVSKY. Chef d’orchestre KOEN KESSELS. Livret original MARIUS PETIPA d’après E.T.A. HOFFMANN. Metteur en scène PETER WRIGHT. Avec Mayara Magri, Reece Clarke, Marianna Tsembenhoi

Cocktail offert à l’entracte .

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04 garazikus@orange.fr

