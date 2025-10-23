Soirée « à quoi on joue ce soir? » Saint-Julien-en-Born

Salle annexe de la salle des fêtes Saint-Julien-en-Born Landes

2025-10-23

Venez tester plusieurs jeux !

Sur inscription via les réseaux sociaux.

Adhésion temporaire ou annuelle nécessaire. .

Salle annexe de la salle des fêtes Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine chifousmi@gmail.com

