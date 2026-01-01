Soirée à quoi on joue ce soir? Espace Benjamin Bacqué Saint-Julien-en-Born

Soirée à quoi on joue ce soir?

Espace Benjamin Bacqué 201 route des lacs Saint-Julien-en-Born Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

Découverte de 4 à 5 jeux expliqués et joués avec les membres de l’association.

Adhésion annuelle ou temporaire nécessaire.

Sur inscription via les réseaux sociaux, Messenger, WhatsApp ou Gmail. .

Espace Benjamin Bacqué 201 route des lacs Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée à quoi on joue ce soir?

L’événement Soirée à quoi on joue ce soir? Saint-Julien-en-Born a été mis à jour le 2025-12-29 par Côte Landes Nature Tourisme