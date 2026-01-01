Soirée à quoi on joue ce soir? Espace Benjamin Bacqué Saint-Julien-en-Born
Soirée à quoi on joue ce soir?
Espace Benjamin Bacqué 201 route des lacs Saint-Julien-en-Born Landes
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05
Découverte de 4 à 5 jeux expliqués et joués avec les membres de l’association.
Adhésion annuelle ou temporaire nécessaire.
Sur inscription via les réseaux sociaux, Messenger, WhatsApp ou Gmail. .
Espace Benjamin Bacqué 201 route des lacs Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine
