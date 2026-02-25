Soirée à quoi on joue ce soir?

Annexe de la salle des fêtes Saint-Julien-en-Born Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Découverte de 4 à 5 jeux expliqués et joués avec les membres de l’association.

Adhésion annuelle ou temporaire nécessaire.

Sur inscription via les réseaux sociaux, Messenger, WhatsApp ou Gmail. .

Annexe de la salle des fêtes Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Soirée à quoi on joue ce soir? Saint-Julien-en-Born a été mis à jour le 2026-02-23 par Côte Landes Nature Tourisme