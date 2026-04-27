Soirée à quoi on joue ce soir? Espace Benjamin Bacqué Saint-Julien-en-Born
Soirée à quoi on joue ce soir? Espace Benjamin Bacqué Saint-Julien-en-Born jeudi 25 juin 2026.
Saint-Julien-en-Born
Soirée à quoi on joue ce soir?
Espace Benjamin Bacqué 201 route des lacs Saint-Julien-en-Born Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:00:00
fin : 2026-06-25 23:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Découverte de 4 à 5 jeux expliqués et joués avec les membres de l’association.
Adhésion annuelle ou temporaire nécessaire.
Sur inscription via les réseaux sociaux, Messenger, WhatsApp ou chifousmi@gmail.com .
Espace Benjamin Bacqué 201 route des lacs Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée à quoi on joue ce soir?
L’événement Soirée à quoi on joue ce soir? Saint-Julien-en-Born a été mis à jour le 2026-04-27 par Côte Landes Nature Tourisme
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