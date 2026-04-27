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Soirée à quoi on joue ce soir? Espace Benjamin Bacqué Saint-Julien-en-Born

Soirée à quoi on joue ce soir? Espace Benjamin Bacqué Saint-Julien-en-Born

Soirée à quoi on joue ce soir? Espace Benjamin Bacqué Saint-Julien-en-Born jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Espace Benjamin Bacqué

Adresse : 201 route des lacs

Ville : 40170 Saint-Julien-en-Born

Département : Landes

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saint-Julien-en-Born

Soirée à quoi on joue ce soir?

Espace Benjamin Bacqué 201 route des lacs Saint-Julien-en-Born Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:00:00
fin : 2026-06-25 23:00:00

Date(s) :
2026-06-25

Découverte de 4 à 5 jeux expliqués et joués avec les membres de l’association.
Adhésion annuelle ou temporaire nécessaire.
Sur inscription via les réseaux sociaux, Messenger, WhatsApp ou chifousmi@gmail.com   .

Espace Benjamin Bacqué 201 route des lacs Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Soirée à quoi on joue ce soir?

L’événement Soirée à quoi on joue ce soir? Saint-Julien-en-Born a été mis à jour le 2026-04-27 par Côte Landes Nature Tourisme

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