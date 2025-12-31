Informations pratiques

Saint-Julien-en-Born

Soirée « à quoi on joue? »

Salle annexe de la salle des fêtes Saint-Julien-en-Born Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 20:00:00

fin : 2026-10-01 23:00:00

Date(s) :

2026-10-01

Informations par mail (chifousmi@gmail.com) ou sur les réseaux sociaux.

Adhésion temporaire ou annuelle nécessaire.

Adhésion annuelle : solo 25€, Duo 35€, famille 50€.

Adhésion temporaire : – de 15 ans 3€, 15 ans et + 5€. .

Salle annexe de la salle des fêtes Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine chifousmi@gmail.com

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English : Soirée « à quoi on joue? »

L’événement Soirée « à quoi on joue? » Saint-Julien-en-Born a été mis à jour le 2026-09-07 par Côte Landes Nature Tourisme