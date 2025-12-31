Soirée « à quoi on joue? » Saint-Julien-en-Born
jeudi 1 octobre 2026 · Saint-Julien-en-Born
Informations pratiques
Saint-Julien-en-Born
Soirée « à quoi on joue? »
Salle annexe de la salle des fêtes Saint-Julien-en-Born Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:00:00
fin : 2026-10-01 23:00:00
Date(s) :
2026-10-01
Informations par mail (chifousmi@gmail.com) ou sur les réseaux sociaux.
Adhésion temporaire ou annuelle nécessaire.
Adhésion annuelle : solo 25€, Duo 35€, famille 50€.
Adhésion temporaire : – de 15 ans 3€, 15 ans et + 5€. .
Salle annexe de la salle des fêtes Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine chifousmi@gmail.com
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English : Soirée « à quoi on joue? »
L’événement Soirée « à quoi on joue? » Saint-Julien-en-Born a été mis à jour le 2026-09-07 par Côte Landes Nature Tourisme