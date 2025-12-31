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Soirée « à quoi on joue? » Espace Benjamin Bacquet Saint-Julien-en-Born

jeudi 15 octobre 2026 · Espace Benjamin Bacquet · Saint-Julien-en-Born

Soirée « à quoi on joue? » Espace Benjamin Bacquet Saint-Julien-en-Born

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Espace Benjamin Bacquet
Adresse
201 route des lacs
Ville
40170 Saint-Julien-en-Born
Département
Landes
Tarif

Saint-Julien-en-Born

Soirée « à quoi on joue? »

Espace Benjamin Bacquet 201 route des lacs Saint-Julien-en-Born Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:00:00
fin : 2026-10-15 23:00:00

Date(s) :
2026-10-15

Informations par mail (chifousmi@gmail.com) ou sur les réseaux sociaux.
Adhésion temporaire ou annuelle nécessaire.
Adhésion annuelle : solo 25€, Duo 35€, famille 50€.
Adhésion temporaire : – de 15 ans 3€, 15 ans et + 5€.   .

Espace Benjamin Bacquet 201 route des lacs Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine   chifousmi@gmail.com

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English : Soirée « à quoi on joue? »

L’événement Soirée « à quoi on joue? » Saint-Julien-en-Born a été mis à jour le 2026-09-07 par Côte Landes Nature Tourisme

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