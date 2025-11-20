Soirée A Table ! Salle polyvalente Villaines-la-Juhel

Soirée A Table ! Salle polyvalente Villaines-la-Juhel jeudi 20 novembre 2025.

Soirée A Table !

Salle polyvalente 10 Rue Gervaiseau Villaines-la-Juhel Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 19:30:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Soirée A Table ! 2 spectacles de marionnettes avec YSS du Collectif Aïe Aïe Aïe et Plan B de la Cie La Petite Hurlante

A partir de 8 ans

7ème édition de notre rendez-vous atypique mêlant repas et spectacles de

marionnettes avec au menu une création coproduite par les 11 partenaires

en Mayenne, Sarthe et Maine-et-Loire et un spectacle en tournée.

Entre les deux spectacles, un repas vous est proposé pour faire de ce

moment une soirée toujours conviviale. Passez à table !

Réservation obligatoire Merci d’arriver 15 minutes avant le spectacle.

Tarif réduit 12€ Tarif plein 15€ (repas compris) .

Salle polyvalente 10 Rue Gervaiseau Villaines-la-Juhel 53700 Mayenne Pays de la Loire culture-mediation@cc-montdesavaloirs.fr

English :

A Table ! 2 puppet shows with YSS by Collectif Aïe Aïe Aïe and Plan B by Cie La Petite Hurlante

German :

Abend A Table! 2 Puppentheatervorstellungen mit YSS vom Collectif Aïe Aïe Aïe und Plan B von der Cie La Petite Hurlante

Italiano :

Una tavola! 2 spettacoli di marionette con YSS del Collectif Aïe Aïe Aïe e Plan B della Cie La Petite Hurlante

Espanol :

¡Una mesa ! 2 espectáculos de marionetas con YSS de Collectif Aïe Aïe Aïe y Plan B de Cie La Petite Hurlante

L’événement Soirée A Table ! Villaines-la-Juhel a été mis à jour le 2025-08-28 par CDT53