Soirée A Table ! Salle polyvalente Villaines-la-Juhel

Salle polyvalente 10 Rue Gervaiseau Villaines-la-Juhel Mayenne
Début : 2025-11-20 19:30:00
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Soirée A Table ! 2 spectacles de marionnettes avec YSS du Collectif Aïe Aïe Aïe et Plan B de la Cie La Petite Hurlante
A partir de 8 ans
7ème édition de notre rendez-vous atypique mêlant repas et spectacles de
marionnettes avec au menu une création coproduite par les 11 partenaires
en Mayenne, Sarthe et Maine-et-Loire et un spectacle en tournée.
Entre les deux spectacles, un repas vous est proposé pour faire de ce
moment une soirée toujours conviviale. Passez à table !
Réservation obligatoire Merci d’arriver 15 minutes avant le spectacle.
Tarif réduit 12€ Tarif plein 15€ (repas compris) .
culture-mediation@cc-montdesavaloirs.fr
English :
A Table ! 2 puppet shows with YSS by Collectif Aïe Aïe Aïe and Plan B by Cie La Petite Hurlante
German :
Abend A Table! 2 Puppentheatervorstellungen mit YSS vom Collectif Aïe Aïe Aïe und Plan B von der Cie La Petite Hurlante
Italiano :
Una tavola! 2 spettacoli di marionette con YSS del Collectif Aïe Aïe Aïe e Plan B della Cie La Petite Hurlante
Espanol :
¡Una mesa ! 2 espectáculos de marionetas con YSS de Collectif Aïe Aïe Aïe y Plan B de Cie La Petite Hurlante
