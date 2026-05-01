Soirée à thème à la Clé des Champs Saint-Sernin
vendredi 9 octobre 2026 · Saint-Sernin
Informations pratiques
Saint-Sernin
Soirée à thème à la Clé des Champs
69 au Bourg Saint-Sernin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 19:00:00
fin : 2026-10-09 23:30:00
Date(s) :
2026-10-09
Vendredi 9 octobre : Choucroute
Vendredi 6 novembre : Tartiflette
Vendredi 4 décembre : Garbure
Vendredi 9 octobre : Choucroute
Vendredi 6 novembre : Tartiflette
Vendredi 4 décembre : Garbure .
69 au Bourg Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 57 65 50
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English : Soirée à thème à la Clé des Champs
Friday, October 9: Sauerkraut
Friday, November 6: Tartiflette
Friday, December 4: Garbure
L’événement Soirée à thème à la Clé des Champs Saint-Sernin a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Pays de Duras – CDT47
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