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Soirée à thème à la Clé des Champs Saint-Sernin

vendredi 9 octobre 2026 · Saint-Sernin

Soirée à thème à la Clé des Champs Saint-Sernin

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
69 au Bourg
Ville
47120 Saint-Sernin
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Saint-Sernin

Soirée à thème à la Clé des Champs

69 au Bourg Saint-Sernin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 19:00:00
fin : 2026-10-09 23:30:00

Date(s) :
2026-10-09

Vendredi 9 octobre : Choucroute
Vendredi 6 novembre : Tartiflette
Vendredi 4 décembre : Garbure
Vendredi 9 octobre : Choucroute
Vendredi 6 novembre : Tartiflette
Vendredi 4 décembre : Garbure   .

69 au Bourg Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 57 65 50 

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English : Soirée à thème à la Clé des Champs

Friday, October 9: Sauerkraut
Friday, November 6: Tartiflette
Friday, December 4: Garbure

L’événement Soirée à thème à la Clé des Champs Saint-Sernin a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Pays de Duras – CDT47

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