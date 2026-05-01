Informations pratiques

Saint-Sernin

Soirée à thème à la Clé des Champs

69 au Bourg Saint-Sernin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 19:00:00

fin : 2026-10-09 23:30:00

Date(s) :

2026-10-09

Vendredi 9 octobre : Choucroute

Vendredi 6 novembre : Tartiflette

Vendredi 4 décembre : Garbure

Vendredi 9 octobre : Choucroute

Vendredi 6 novembre : Tartiflette

Vendredi 4 décembre : Garbure .

69 au Bourg Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 57 65 50

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English : Soirée à thème à la Clé des Champs

Friday, October 9: Sauerkraut

Friday, November 6: Tartiflette

Friday, December 4: Garbure

L’événement Soirée à thème à la Clé des Champs Saint-Sernin a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Pays de Duras – CDT47