Soirée à thème Dîner au pays des Merveilles (avec atelier Zen&Relax) Ouarville
Soirée à thème Dîner au pays des Merveilles (avec atelier Zen&Relax)
Rue de la Bezegue Ouarville Eure-et-Loir
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-29 18:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Atelier Zen&Relax suivi d’un dîner à thème inspiré d’Alice, avec cuisine locale et ambiance conviviale.
Commence la soirée en douceur avec une séance Zen&Relax (yoga & relaxation) pour relâcher les tensions, puis prolonge l’expérience autour d’un Dîner au pays des Merveilles . Le chef Richard propose un menu créatif cuisiné avec des produits locaux (dont la Cueillette Varet 28) la craquante chèvre-miel d’Alice , la dinde d’Absolem … Une parenthèse gourmande et ludique pour plonger dans l’univers du Chapelier fou. Pense à apporter un tapis et un plaid pour l’atelier. Réservation souhaitée avant le 25/11 pour garantir ta place. 10 .
Rue de la Bezegue Ouarville 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 60 24 79 74
English :
Zen&Relax workshop followed by an Alice-inspired themed dinner, with local cuisine and a convivial atmosphere.
German :
Zen&Relax-Workshop mit anschließendem von Alice inspiriertem Themenabendessen mit lokaler Küche und gemütlicher Atmosphäre.
Italiano :
Laboratorio Zen&Relax seguito da una cena a tema ispirata ad Alice, con cucina locale e un’atmosfera amichevole.
Espanol :
Taller Zen&Relax seguido de una cena temática inspirada en Alicia, con cocina local y un ambiente agradable.
