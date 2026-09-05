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Soirée à thème : Halloween Party – Concours de costumes & DJ Marennes Marennes-Hiers-Brouage

samedi 31 octobre 2026 · Marennes · Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Marennes
Adresse
13 rue des Entrepreneurs
Ville
17320 Marennes-Hiers-Brouage
Département
Charente-Maritime
Tarif

Marennes-Hiers-Brouage

Soirée à thème : Halloween Party – Concours de costumes & DJ

Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 16:00:00
fin : 2026-10-31 23:59:00

Date(s) :
2026-10-31

La nuit d’Halloween du club : décor intégral dedans comme dehors, DJ local, cocktails de saison créés pour l’occasion et concours de costumes, moment le plus attendu de la soirée.
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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27  contact@shapersclub.com

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English : Theme Night: Halloween Party – Costume Contest & DJ

The club’s Halloween party: full decorations inside and out, a local DJ, seasonal cocktails created especially for the occasion, and a costume contest—the most anticipated part of the evening.

L’événement Soirée à thème : Halloween Party – Concours de costumes & DJ Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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