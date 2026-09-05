Soirée à thème : Halloween Party – Concours de costumes & DJ Marennes Marennes-Hiers-Brouage
samedi 31 octobre 2026 · Marennes · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Soirée à thème : Halloween Party – Concours de costumes & DJ
Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 16:00:00
fin : 2026-10-31 23:59:00
Date(s) :
2026-10-31
La nuit d’Halloween du club : décor intégral dedans comme dehors, DJ local, cocktails de saison créés pour l’occasion et concours de costumes, moment le plus attendu de la soirée.
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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com
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English : Theme Night: Halloween Party – Costume Contest & DJ
The club’s Halloween party: full decorations inside and out, a local DJ, seasonal cocktails created especially for the occasion, and a costume contest—the most anticipated part of the evening.
L’événement Soirée à thème : Halloween Party – Concours de costumes & DJ Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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