Soirée à thème | Icônes pop Thénac

Thénac Dordogne

2025-09-06

2025-09-06

2025-09-06

Préparez-vous à faire la fête !

Nous vous présentons les soirées à thème de La Chartreuse

– Films cultes

– Comédies musicales

– Icônes Pop

– Fièvre disco des années 70 et hymnes glamour et puissants des années 80

– Club des années 90 et classiques indie

– Hits des années 2000

Les déguisements sont encouragés, mais pas obligatoires- revêtez la tenue qui vous convient le mieux!

Nourriture et boissons disponibles à partir de 18h.

Réservation conseillée. .

1643 Rte de la Vallée Thénac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 92 53 22 contact@la-chartreuse.org

