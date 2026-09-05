Soirée à thème : Le Karaoké du Shapers – Dernière session de l’année Marennes Marennes-Hiers-Brouage
vendredi 4 décembre 2026 · Marennes · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Soirée à thème : Le Karaoké du Shapers – Dernière session de l’année
Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:00:00
fin : 2026-12-04 23:59:00
Date(s) :
2026-12-04
Dernière session karaoké de l’année, animée par Axel : catalogue XXL, écran géant pour les paroles et une salle qui reprend chaque refrain avec vous, surtout les faux.
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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com
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English : Theme Night: Shapers Karaoke – Last Session of the Year
The last karaoke session of the year, hosted by Axel: an XXL song list, a giant screen for the lyrics, and a room full of people singing along to every chorus with you—especially the off-key parts.
L’événement Soirée à thème : Le Karaoké du Shapers – Dernière session de l’année Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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