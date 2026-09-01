Soirée à thème : Le Karaoké du Shapers – Micro ouvert avec Axel Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Marennes-Hiers-Brouage

Soirée à thème : Le Karaoké du Shapers – Micro ouvert avec Axel

Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25 23:59:00

Date(s) :

2026-09-25

Karaoké animé par Axel avec un catalogue XXL : grands classiques rock, tubes coupables, duos improbables. Zéro jugement, la salle reprend le refrain avec vous.

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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com

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English : Theme Night: Shapers Karaoke – Open Mic with Axel

Karaoke hosted by Axel with an XXL song list: rock classics, guilty-pleasure hits, and unlikely duets. No judgment—the whole room sings along with you.

L’événement Soirée à thème : Le Karaoké du Shapers – Micro ouvert avec Axel Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes