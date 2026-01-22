Soirée à thème Les bronzés font du ski

120 Rue de l’Église Paucourt Loiret

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-08 01:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Soirée à thème Les bronzés font du ski

Formule repas proposé (tartiflette), concours de déguisement sur le thème, animations et soirée dansante. Organisé par l’Association des Parents d’Élèves de Paucourt. 25 .

120 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 30 30 48 36 ape.paucourt@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les bronzés font du ski theme evening

L’événement Soirée à thème Les bronzés font du ski Paucourt a été mis à jour le 2026-01-22 par OT MONTARGIS