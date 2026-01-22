Soirée à thème Les bronzés font du ski Paucourt
Soirée à thème Les bronzés font du ski Paucourt samedi 7 février 2026.
120 Rue de l’Église Paucourt Loiret
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-08 01:00:00
2026-02-07
Formule repas proposé (tartiflette), concours de déguisement sur le thème, animations et soirée dansante. Organisé par l’Association des Parents d’Élèves de Paucourt. 25 .
120 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 30 30 48 36 ape.paucourt@hotmail.com
English :
Les bronzés font du ski theme evening
L’événement Soirée à thème Les bronzés font du ski Paucourt a été mis à jour le 2026-01-22 par OT MONTARGIS