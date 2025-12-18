Soirée à thème Repas Coréen et soirée karaoké Fransèches
Soirée à thème Repas Coréen et soirée karaoké
5 Masgot Fransèches Creuse
Une fois par mois, le Mange-caillou invite la cheffe du potager du Mas Léger à intégrer ses fourneaux.
Pour cette première soirée, Victoire vous propose un voyage au Pays du Matin calme avec, en suivant, un karaoké.
25€ par personne.
Sur réservation uniquement avant le mercredi 14 janvier 2025. .
5 Masgot Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 98 88 masgot23@gmail.com
