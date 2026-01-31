Soirée A vous de jouer ! Musée des Beaux-Arts Angers

Soirée A vous de jouer !

Musée des Beaux-Arts 14, rue du Musée Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 16:00:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Jeux collaboratifs, jeux d’ambiance, jeux de plateaux, défis… un point commun l’art sous toutes ses formes ! .

Musée des Beaux-Arts 14, rue du Musée Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 38 38 serviceculturel.musees@ville.angers.fr

