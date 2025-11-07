Soirée Accord mets et vins à l’Achimiste L’alchimiste Barbezieux-Saint-Hilaire

Soirée Accord mets et vins à l’Achimiste

Un menu spécial gourmand vous sera proposé. autour du chocolat. Des accords mets et vins vous seront conseillés. Ils ont été étudiés avec notre sommelier-caviste partenaire pour découvrir de nouveaux crus et nouvelles associations de saveurs.

L’alchimiste 1 Place du Haut Faubourg Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 79 41 04 contact@alchimiste-coworking.fr

English : Food and wine pairing evening at L’Achimiste

A special gourmet menu will be offered, centred around chocolate. Food and wine pairings will be recommended. These have been carefully selected with our partner sommelier and wine merchant to allow you to discover new vintages and new flavour combinations.

German :

Ein spezielles Gourmetmenü rund um die Schokolade wird Ihnen angeboten. Es werden Ihnen Kombinationen von Speisen und Weinen empfohlen. Sie wurden mit unserem Partner, einem Sommelier und Weinhändler, zusammengestellt, um neue Weine und neue Geschmackskombinationen zu entdecken.

Italiano :

Uno speciale menu gourmet basato sul cioccolato. Verranno suggeriti abbinamenti enogastronomici. Sono stati studiati con il nostro partner sommelier-cavaliere per scoprire nuove annate e nuovi abbinamenti di sapori.

Espanol :

Un menú gastronómico especial en torno al chocolate. Se propondrán maridajes. Se han estudiado con nuestro socio sumiller-caviste para descubrir nuevas añadas y nuevas combinaciones de sabores.

