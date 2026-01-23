Soirée Accord Mets et Vins Au Goût du Vrai Quincampoix

Soirée Accord Mets et Vins

Au Goût du Vrai 1330 Route de Neufchâtel Quincampoix Seine-Maritime

Début : 2026-03-06 19:45:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Au goût du vrai organise une prochaine soirée thématique accords mets/vins sur le thème A votre santé .

Vous pourrez partager un moment agréable le vendredi soir et déguster des appellations proposées en blanc et en rouge accompagnées de cinq petits plats maison (de l’apéritif au dessert).

40€ par personne.

Renseignements et inscriptions en magasin.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. .

