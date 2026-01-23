Soirée Accord Mets et Vins Au Goût du Vrai Quincampoix
Soirée Accord Mets et Vins Au Goût du Vrai Quincampoix vendredi 6 mars 2026.
Soirée Accord Mets et Vins
Au Goût du Vrai 1330 Route de Neufchâtel Quincampoix Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 19:45:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Au goût du vrai organise une prochaine soirée thématique accords mets/vins sur le thème A votre santé .
Vous pourrez partager un moment agréable le vendredi soir et déguster des appellations proposées en blanc et en rouge accompagnées de cinq petits plats maison (de l’apéritif au dessert).
40€ par personne.
Renseignements et inscriptions en magasin.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. .
Au Goût du Vrai 1330 Route de Neufchâtel Quincampoix 76230 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Accord Mets et Vins
L’événement Soirée Accord Mets et Vins Quincampoix a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin