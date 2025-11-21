Soirée Accord Mets & Vins autour de la Chasse Brou

Soirée Accord Mets & Vins autour de la Chasse

La Cave du 28 Brou Eure-et-Loir

Tarif : 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-21 19:30:00

Dégustation oenologique lors d’un repas réalisé par le restaurant l’Ascalier de Brou.

Un menu authentique et généreux Dégustez des plats emblématiques de la chasse terrine de gibier, civet de sanglier, filet de biche, canard sauvage sublimés par des accompagnements de saison comme les champignons, les baies et les légumes racines.

Une sélection de vins robustes et élégants Grands rouges tanniques, vins épicés et boisés, cuvées d’exception… Chaque vin sera choisi pour magnifier la richesse et la profondeur des saveurs du gibier.

Secrets des accords mets & vins Pourquoi les vins puissants se marient-ils si bien avec le gibier ? Comment équilibrer les saveurs.

Limité à 15 personnes maximum.

Réservation obligatoire et paiement de la totalité 3 jours avant minimum.

En cas d’allergie alimentaire, merci de nous prévenir au minimum 1 semaine avant l’événement. 60 .

La Cave du 28 Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 9 83 49 08 09 cavedu28@gmail.com

English :

Oenological tasting during a meal organized by the restaurant l’Ascalier de Brou.

German :

Önologische Verkostung während einer Mahlzeit, die vom Restaurant l’Ascalier de Brou durchgeführt wurde.

Italiano :

Degustazione di vini durante un pasto organizzato dal ristorante l’Ascalier de Brou.

Espanol :

Degustación de vinos durante una comida organizada por el restaurante l’Ascalier de Brou.

