SOIREE ACCORDEON Argelès-sur-Mer
SOIREE ACCORDEON Argelès-sur-Mer vendredi 12 septembre 2025.
SOIREE ACCORDEON
Allée Ferdinand Buisson Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – – 6
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 20:45:00
fin : 2025-09-12 23:30:00
Date(s) :
2025-09-12
L’association Danses et Chants d’Argelès,
organise Une soirée Accordéon, avec 15 accordéonistes
le vendredi 12 septrmbre 2025 à 20h45
Salle Buisson,( allée Ferdinand Buisson, 1er étage à gauche de la Mairie)Argelès sur Mer.
Entrée: 6 €, gratuit…
.
Allée Ferdinand Buisson Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 21 23 35 68
English :
The Danses et Chants d’Argelès association,
organizes: An Accordion Evening, with 15 accordionists
friday, September 12, 2025 at 8:45pm
Salle Buisson, (allée Ferdinand Buisson, 1st floor on the left of the Town Hall)Argelès sur Mer.
Admission: 6 ?, free…
German :
Der Verein Danses et Chants d’Argelès,
organisiert: Einen Akkordeonabend mit 15 Akkordeonspielern
am Freitag, den 12. September 2025 um 20.45 Uhr
Salle Buisson,( allée Ferdinand Buisson, 1. Stock links vom Rathaus) Argelès sur Mer.
Eintritt: 6 ?, kostenlos…
Italiano :
L’associazione Danses et Chants d’Argelès,
organizza: Una serata di fisarmonica, con 15 fisarmonicisti
venerdì 12 settembre 2025 alle 20.45
Salle Buisson, (allée Ferdinand Buisson, 1° piano a sinistra del Municipio) Argelès sur Mer.
Ingresso: 6 ?, gratuito…
Espanol :
La asociación Danses et Chants d’Argelès,
organiza: Una velada de acordeón, con 15 acordeonistas
viernes 12 de septiembre de 2025 a las 20.45 h
Salle Buisson, (allée Ferdinand Buisson, 1er piso a la izquierda del Ayuntamiento) Argelès sur Mer.
Entrada: 6€, gratuita…
L’événement SOIREE ACCORDEON Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-29 par OT D’ ARGELES SUR MER