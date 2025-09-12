SOIREE ACCORDEON Argelès-sur-Mer

SOIREE ACCORDEON Argelès-sur-Mer vendredi 12 septembre 2025.

SOIREE ACCORDEON

Allée Ferdinand Buisson Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-12 20:45:00

fin : 2025-09-12 23:30:00

2025-09-12

L’association Danses et Chants d’Argelès,

organise Une soirée Accordéon, avec 15 accordéonistes

le vendredi 12 septrmbre 2025 à 20h45

Salle Buisson,( allée Ferdinand Buisson, 1er étage à gauche de la Mairie)Argelès sur Mer.

Entrée: 6 €, gratuit…

Allée Ferdinand Buisson Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 21 23 35 68

English :

The Danses et Chants d’Argelès association,

organizes: An Accordion Evening, with 15 accordionists

friday, September 12, 2025 at 8:45pm

Salle Buisson, (allée Ferdinand Buisson, 1st floor on the left of the Town Hall)Argelès sur Mer.

Admission: 6 ?, free…

German :

Der Verein Danses et Chants d’Argelès,

organisiert: Einen Akkordeonabend mit 15 Akkordeonspielern

am Freitag, den 12. September 2025 um 20.45 Uhr

Salle Buisson,( allée Ferdinand Buisson, 1. Stock links vom Rathaus) Argelès sur Mer.

Eintritt: 6 ?, kostenlos…

Italiano :

L’associazione Danses et Chants d’Argelès,

organizza: Una serata di fisarmonica, con 15 fisarmonicisti

venerdì 12 settembre 2025 alle 20.45

Salle Buisson, (allée Ferdinand Buisson, 1° piano a sinistra del Municipio) Argelès sur Mer.

Ingresso: 6 ?, gratuito…

Espanol :

La asociación Danses et Chants d’Argelès,

organiza: Una velada de acordeón, con 15 acordeonistas

viernes 12 de septiembre de 2025 a las 20.45 h

Salle Buisson, (allée Ferdinand Buisson, 1er piso a la izquierda del Ayuntamiento) Argelès sur Mer.

Entrada: 6€, gratuita…

L’événement SOIREE ACCORDEON Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-29 par OT D’ ARGELES SUR MER