Soirée accordéon et cochon grillé à la broche Entraygues-sur-Truyère

Soirée accordéon et cochon grillé à la broche Entraygues-sur-Truyère samedi 20 septembre 2025.

Soirée accordéon et cochon grillé à la broche

Bar-Restaurant/Pizzas, 1 quai du Lot Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

.

Bar-Restaurant/Pizzas, 1 quai du Lot Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 21 82 lecomptoirdulot@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée accordéon et cochon grillé à la broche Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2025-09-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)