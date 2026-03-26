Soirée accordéon Kfé du Port Plougasnou

Soirée accordéon

Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Le Kfé du Port vous propose un déjeuner convivial avec une animation accordéon ! Au menu pour accompagner cet instant musical coquelets farcis au cèpes.

Venez nombreux, ambiance conviviale garantie !

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 30 75 83 01

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English :

L’événement Soirée accordéon Plougasnou a été mis à jour le 2026-03-19 par OT BAIE DE MORLAIX