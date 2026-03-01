Soirée accords mets et bières Restaurant le Café du Nord Joué-sur-Erdre
Soirée accords mets et bières Restaurant le Café du Nord Joué-sur-Erdre samedi 28 mars 2026.
Soirée accords mets et bières
Restaurant le Café du Nord 2 Place André Mazureau Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : 33.5 – 33.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Profitez d’une soirée Accords mets et bières au restaurant le Café du Nord le samedi 28 mars à Joué-sur-Erdre.
A l’occasion de la sortie de la Régalante, nouvelle bière de la brasserie de l’Ouche, l’équipe du restaurant le Café du Nord et le brasseur jovéen vous prépare une soirée pétillante aux petits oignons!
Réservation au 09 54 70 56 29 .
Restaurant le Café du Nord 2 Place André Mazureau Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 54 70 56 29 restaurantlecafedunord@gmail.com
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English :
Enjoy an evening of food and beer pairing at the Café du Nord restaurant on Saturday March 28 in Joué-sur-Erdre.
L’événement Soirée accords mets et bières Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-03-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis