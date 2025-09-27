Soirée Accords Mets et Champagnes Restaurant Maison Souply Châlons-en-Champagne

Soirée Accords Mets et Champagnes Restaurant Maison Souply Châlons-en-Champagne samedi 27 septembre 2025.

Soirée Accords Mets et Champagnes

Restaurant Maison Souply 8 rue du Faubourg Saint-Antoine Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 62 – 62 – 62 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27 23:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Venez profiter de l’alliance de la cuisine du Chef Fabien Souply et du Champagne H.Baty au cours d’un diner accord mets & champagnes.Tout public

En collaboration avec le chef Fabien Souply de la Maison Souply à Châlons en Champagne, venez découvrir au cours d’un repas de l’entrée au dessert les différentes cuvées du champagne H. Baty.

Présence du vigneron pour commenter les cuvées dégustées.

Réservation obligatoire. .

Restaurant Maison Souply 8 rue du Faubourg Saint-Antoine Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est champagne-h.baty@laposte.net

English : Soirée Accords Mets et Champagnes

Come and enjoy the combination of Chef Fabien Souply’s cuisine and Champagne H.Baty during a dinner with food and champagne.

German :

Genießen Sie die Kombination aus der Küche des Küchenchefs Fabien Souply und dem Champagner H.Baty bei einem Diner accord mets & champagnes.

Italiano :

Venite a gustare l’abbinamento tra la cucina dello chef Fabien Souply e lo Champagne H.Baty durante una cena con abbinamento di cibo e champagne.

Espanol :

Venga a disfrutar de la combinación de la cocina del Chef Fabien Souply y el Champagne H.Baty durante una cena maridaje.

