Soirée Accords Mets et Champagnes Restaurant Maison Souply Châlons-en-Champagne
Soirée Accords Mets et Champagnes Restaurant Maison Souply Châlons-en-Champagne samedi 14 mars 2026.
Soirée Accords Mets et Champagnes
Restaurant Maison Souply 8 rue du Faubourg Saint-Antoine Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 66 – 66 – 66 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14 23:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Venez profiter de l’alliance de la cuisine du Chef Fabien Souply et du Champagne H.Baty au cours d’un diner accord mets & champagnes.Tout public
En collaboration avec le chef Fabien Souply de la Maison Souply à Châlons en Champagne, venez découvrir au cours d’un repas de l’entrée au dessert les différentes cuvées du champagne H. Baty.
Présence du vigneron pour commenter les cuvées dégustées.
Réservation obligatoire. .
Restaurant Maison Souply 8 rue du Faubourg Saint-Antoine Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est champagne-h.baty@laposte.net
English : Soirée Accords Mets et Champagnes
Come and enjoy the combination of Chef Fabien Souply’s cuisine and Champagne H.Baty during a dinner with food and champagne.
