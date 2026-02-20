Soirée Accords Mets et Champagnes Restaurant Maison Souply Châlons-en-Champagne

Soirée Accords Mets et Champagnes

Restaurant Maison Souply 8 rue du Faubourg Saint-Antoine Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 66 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 23:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Venez profiter de l’alliance de la cuisine du Chef Fabien Souply et du Champagne H.Baty au cours d’un diner accord mets & champagnes.Tout public

En collaboration avec le chef Fabien Souply de la Maison Souply à Châlons en Champagne, venez découvrir au cours d’un repas de l’entrée au dessert les différentes cuvées du champagne H. Baty.

Présence du vigneron pour commenter les cuvées dégustées.

Réservation obligatoire. .

champagne-h.baty@laposte.net

English : Soirée Accords Mets et Champagnes

Come and enjoy the combination of Chef Fabien Souply’s cuisine and Champagne H.Baty during a dinner with food and champagne.

L’événement Soirée Accords Mets et Champagnes Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-02-20 par Agence de Développement Touristique de la Marne