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AGENDA · Châlons-en-Champagne

Soirée Accords Mets et Champagnes Restaurant Maison Souply Châlons-en-Champagne

samedi 26 septembre 2026 · Restaurant Maison Souply · Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Restaurant Maison Souply
Adresse
8 rue du Faubourg Saint-Antoine
Ville
51000 Châlons-en-Champagne
Département
Marne
Tarif
66 66 66 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Châlons-en-Champagne

Soirée Accords Mets et Champagnes

Restaurant Maison Souply 8 rue du Faubourg Saint-Antoine Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 66 – 66 – 66 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Venez profiter de l’alliance de la cuisine du Chef Fabien Souply et du Champagne H.Baty au cours d’un diner accord mets & champagnes.Tout public
En collaboration avec le chef Fabien Souply de la Maison Souply à Châlons en Champagne, venez découvrir au cours d’un repas de l’entrée au dessert les différentes cuvées du champagne H. Baty.

Présence du vigneron pour commenter les cuvées dégustées.

Réservation obligatoire.   .

Restaurant Maison Souply 8 rue du Faubourg Saint-Antoine Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est   champagne-h.baty@laposte.net

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English : Soirée Accords Mets et Champagnes

Come and enjoy the combination of Chef Fabien Souply’s cuisine and Champagne H.Baty during a dinner with food and champagne.

L’événement Soirée Accords Mets et Champagnes Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-08-31 par Agence de Développement Touristique de la Marne

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