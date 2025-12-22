Soirée accords mets et mots le banquet littéraire à la Maison Julien Gracq, Maison Julien Gracq Mauges-sur-Loire

Soirée accords mets et mots le banquet littéraire à la Maison Julien Gracq

Maison Julien Gracq 1 Rue du Grenier À Sel Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:30:00

fin : 2026-01-23 22:30:00

Date(s) :

2026-01-23

Venez vivre une expérience insolite lors d’une soirée mêlant gastronomie et littérature à la Maison Julien Gracq.

Le temps d’une soirée, l’expérience d’un diner, pensé à travers les textes de l’autrice en résidence Elise Goldberg.

Découvrez les accords mets et mots, dans les assiettes les idées de la cheffe Rachel Carroget.

Une invitation à la découverte du livre d’Elise Goldberg et à un échange collectif sur son travail.

Pour les curieux de littérature ou d’expériences culinaires, un moment inédit dans la bibliothèque remarquable de la Maison, dans la cadre des Nuits de la lecture.

——————–

Apéritif entrée plat dessert

Tarif 30€ par personne

SUR RÉSERVATION

Jauge de 40 personnes maximum .

Maison Julien Gracq 1 Rue du Grenier À Sel Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 19 73 55 contact@maisonjuliengracq.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy an unusual evening combining gastronomy and literature at the Maison Julien Gracq.

L’événement Soirée accords mets et mots le banquet littéraire à la Maison Julien Gracq Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-22 par Pôle Tourisme ôsezMauges