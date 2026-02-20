Soirée accords mets et vins au Château St-Ferdinand Château St Ferdinand Lussac

Soirée accords mets et vins au Château St-Ferdinand

Château St Ferdinand 5 Govinière Lussac Gironde

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Le vendredi 13 mars à 19h30, le Château St-Ferdinand vous accueille pour une soirée accords mets & vins organisée en collaboration avec les étudiantes du Lycée Viticole de Libourne-Montagne.

L’occasion de vous faire découvrir nos nouveautés le Claret Thank You Charles et la Mascarade, boisson à base d’infusion de plantes et de jus de raisin !

Au programme 3 vins du domaine et une boisson botanique pétillante sans alcool, chacun accompagné d’accords originaux spécialement imaginés pour l’occasion.

Le Chef Jean-Michel Bourdoncle proposera 3 bouchées sucrées et salées pour chaque vin et pour la boisson, afin de créer des associations gourmandes et harmonieuses.

Une belle occasion de découvrir ces accords et de partager un moment autour de la dégustation.

20 places uniquement

35€ tout inclus

Sur réservation par mail commandes.stferdinand@gmail.com .

Château St Ferdinand 5 Govinière Lussac 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 75 90 76 commandes.stferdinand@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée accords mets et vins au Château St-Ferdinand Lussac a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Saint-Emilion