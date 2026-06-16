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Soirée accrobranche nocturne Lacq Aventure Lacq

Soirée accrobranche nocturne Lacq Aventure Lacq

Soirée accrobranche nocturne Lacq Aventure Lacq vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Lacq Aventure

Adresse : Chemin du Bois

Ville : 64170 Lacq

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Lacq

Soirée accrobranche nocturne

Lacq Aventure Chemin du Bois Lacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17 00:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Venez profiter du parc autrement ambiance de nuit, sensations différentes, et toujours autant de fun. Pour les aventuriers de 9 à 99 ans et les amateurs de frissons version étoilés, ceux qui pensaient connaître le parc… jusqu’à aujourd’hui !
Avec votre frontale = seul allié (mais les rires et les cris éclairent aussi), découvrez les parcours transformés en expérience sensorielle. Ambiance 100% cool (la peur est plus drôle la nuit).
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Sur réservation.
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Lacq Aventure Chemin du Bois Lacq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 70 99 88  contact@lacqaventure.com

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English : Soirée accrobranche nocturne

L’événement Soirée accrobranche nocturne Lacq a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Coeur de Béarn

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