Soirée accrobranche Route des Baux Saint-Rémy-de-Provence

Soirée accrobranche

Vendredi 4 juillet 2025 de 19h à 22h30.

Vendredi 11 juillet 2025 de 19h à 22h30.

Vendredi 18 juillet 2025 de 19h à 22h30.

Vendredi 25 juillet 2025 de 19h à 22h30.

Vendredi 1er août 2025 de 19h à 22h30.

Vendredi 8 août 2025 de 19h à 22h30.

Vendredi 15 août 2025 de 19h à 22h30.

Vendredi 22 août 2025 de 19h à 22h30.

Vendredi 29 août 2025 de 19h à 22h30. Route des Baux King Loisirs Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 24 EUR

Participez aux soirées accrobranche, tous les vendredis à King Loisirs à Saint-Rémy-de-Provence !

Tous les vendredis du 04 juillet au 29 août, King Loisirs vous accueille non-stop jusqu’à 22h30 !

Venez profiter de la fraîcheur du soir, des couchers de soleil magiques et d’une ambiance unique pour faire vos activités préférées sans la chaleur estivale .

Au programme

Accrobranche

Parc des ptits chevaliers

Paintball

Laser game extérieur

Snacks sucrés/salés sera aussi de la partie pour vos repas du soir ! .

Route des Baux King Loisirs Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 28 58 75 contact@kingloisirs.fr

English :

Take part in the accrobranche evenings every Friday at King Loisirs in Saint-Rémy-de-Provence!

German :

Nimm an den Baumkletterabenden teil, die jeden Freitag bei King Loisirs in Saint-Rémy-de-Provence stattfinden!

Italiano :

Partecipate alle serate di accrobranche ogni venerdì al King Loisirs di Saint-Rémy-de-Provence!

Espanol :

Participe en las veladas « accrobranche » todos los viernes en King Loisirs, en Saint-Rémy-de-Provence

L’événement Soirée accrobranche Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-06-27 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles