Soirée Ados du CCASC CCASC Saint-Loup-sur-Semouse

Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-11-28 19:00:00
fin : 2025-11-28 21:30:00
2025-11-28
Soirée consacrée aux 12 17 ans organisée par la CCASC, Lasagnes et animations musicales (karaoké, blindtest,…) .
CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 18 36 26 animateurs@saint-loup.eu
