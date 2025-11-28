Soirée Ados du CCASC CCASC Saint-Loup-sur-Semouse

Soirée Ados du CCASC

CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28 21:30:00

2025-11-28

Soirée consacrée aux 12 17 ans organisée par la CCASC, Lasagnes et animations musicales (karaoké, blindtest,…) .

CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 18 36 26 animateurs@saint-loup.eu

