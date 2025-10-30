Soirée ados Rue de la Grande Abbaye Fréhel
Soirée ados Rue de la Grande Abbaye Fréhel jeudi 30 octobre 2025.
Soirée ados
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-30 18:00:00
fin : 2025-10-30 20:00:00
Une soirée réservée aux moins de 18 ans !
Jeux, film ou discussions, c’est toi qui décide du programme.
Ados de 12 à 17 ans
Sur inscription .
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
