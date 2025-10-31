SOIRÉE ADOS HALLOWEEN Sérignan

146 Avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Soirée Halloween pour ados (12-17 ans) à Sérignan DJ, ambiance déguisée, frissons et fun à l’Espace Viennet ! Payant. Inscription obligatoire.

Frissons garantis pour les ados à Sérignan !

L’Espace Viennet accueille une soirée spéciale Halloween pour les jeunes de 12 à 17 ans une ambiance effrayante et festive avec DJ, déguisements et bonne humeur.

Une soirée organisée pour faire trembler les murs… en musique !

Inscription préalable obligatoire auprès du service Enfance (place des Anciens Combattants).

Les mineurs restent sous la responsabilité des parents — autorisation parentale exigée.

Payant. Sur Inscription. .

146 Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 6 08 94 34 84

English :

Halloween party for teens (12-17) in Sérignan: DJ, disguised atmosphere, chills and fun at Espace Viennet! Charges apply. Registration required.

German :

Halloween-Abend für Teenager (12-17 Jahre) in Sérignan: DJ, verkleidete Atmosphäre, Gänsehaut und Spaß im Espace Viennet! Kostenpflichtig. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Festa di Halloween per adolescenti (12-17) a Sérignan: DJ, atmosfera mascherata, brividi e divertimento all’Espace Viennet! A pagamento. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Fiesta de Halloween para adolescentes (12-17) en Sérignan: ¡DJ, ambiente disfrazado, escalofríos y diversión en el Espace Viennet! De pago. Inscripción obligatoria.

