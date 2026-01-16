Soirée ados la malédiction du vendredi 13

2 Espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-13 21:00:00

Date(s) :

2026-02-13

La Médiathèque sera réservée aux adolescent-e-s le temps d’une soirée. Repas tiré du sac. Pour les 11-17 ans

Une enquête à mener pour déjouer les superstitions à l’oeuvre dans la médiathèque.

Soirée organisée par le groupe ado.

Repas tiré du sac.

Pour les 11-17 ans. 0 .

2 Espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Médiathèque will be reserved for teenagers for one evening. Packed lunch. For 11-17 year-olds

L’événement Soirée ados la malédiction du vendredi 13 Sélestat a été mis à jour le 2026-01-16 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme