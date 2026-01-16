Soirée ados la malédiction du vendredi 13 Sélestat
Soirée ados la malédiction du vendredi 13
2 Espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2026-02-13 18:00:00
fin : 2026-02-13 21:00:00
Date(s) :
2026-02-13
La Médiathèque sera réservée aux adolescent-e-s le temps d’une soirée. Repas tiré du sac. Pour les 11-17 ans
Une enquête à mener pour déjouer les superstitions à l’oeuvre dans la médiathèque.
Soirée organisée par le groupe ado.
Repas tiré du sac.
Pour les 11-17 ans. 0 .
2 Espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net
English :
The Médiathèque will be reserved for teenagers for one evening. Packed lunch. For 11-17 year-olds
