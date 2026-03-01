Soirée ados Mario Kart Quartier Bel Air Port-Lesney

Soirée ados Mario Kart

Port-Lesney Jura

Début : 2026-03-27 19:30:00

fin : 2026-03-27 21:30:00

2026-03-27

Qui réussira à franchir la ligne d’arrivée pour décrocher la coupe ?

Qui aura la meilleur conduite et saura éviter peaux de banane, carapaces de tortue et autres attaques des concurrents sur les circuits de courses endiablées ?

Soirée ados le vendredi 27 mars de 19h30 à 21h30 à la médiathèque du Bel Air.

A partir de 11 ans.

Sur inscription laura.faillat@valdamour.com ou 03.84.80.01.44.

Quartier Bel Air Médiathèque du Val d'Amour Port-Lesney 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 80 01 44 mediatheque@valdamour.com

