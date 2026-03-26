Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée ados Ombres et murmures Ribérac

Soirée ados Ombres et murmures Ribérac

Soirée ados Ombres et murmures Ribérac vendredi 24 avril 2026.

Adresse : 13 Place du Général de Gaulle

Ville : 24600 Ribérac

Département : Dordogne

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif :

Soirée ados Ombres et murmures

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Soirée Ombres et murmures avec Ludikment Flow (ados)
Soirée Ombres et murmures avec Ludikment Flow (ados)   .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée ados Ombres et murmures

Ombres et murmures evening with Ludikment Flow (teens)

L’événement Soirée ados Ombres et murmures Ribérac a été mis à jour le 2026-03-26 par Val de Dronne

À voir aussi à Ribérac (Dordogne)