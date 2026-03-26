Soirée ados Ombres et murmures Ribérac
Soirée ados Ombres et murmures Ribérac vendredi 24 avril 2026.
Soirée ados Ombres et murmures
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Soirée Ombres et murmures avec Ludikment Flow (ados)
Soirée Ombres et murmures avec Ludikment Flow (ados) .
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée ados Ombres et murmures
Ombres et murmures evening with Ludikment Flow (teens)
L’événement Soirée ados Ombres et murmures Ribérac a été mis à jour le 2026-03-26 par Val de Dronne
À voir aussi à Ribérac (Dordogne)
- Atelier d’écriture Mots en partage Ribérac 25 avril 2026
- Café linguistique Ribérac 25 avril 2026
- Fête de la librairie indépendante Ribérac 25 avril 2026
- Circuit des églises romanes du ribéracois Ribérac Dordogne 1 mai 2026
- Parcours VTT FFC N°8 au départ de Riberac Ribérac Dordogne 1 mai 2026