Soirée ados Quiz Night Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey
Soirée ados Quiz Night Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey vendredi 30 janvier 2026.
Soirée ados Quiz Night
Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 19:30:00
fin : 2026-01-30 21:30:00
Date(s) :
2026-01-30
Saurez-vous répondre à toutes les questions ?
Venez participer à une soirée quiz remplie de rebondissements, surprises, et bien évidemment rires !
Soirée ados à la médiathèque de Mont-sous-Vaudrey le vendredi 30 janvier, de 19h30 à 21h30.
A partir de 11 ans. Inscription obligatoire. .
Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 80 01 44 mediatheque@valdamour.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée ados Quiz Night
L’événement Soirée ados Quiz Night Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-01-05 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR