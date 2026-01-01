Soirée ados Quiz Night Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey

Soirée ados Quiz Night

Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey Jura

Début : 2026-01-30 19:30:00

fin : 2026-01-30 21:30:00

Saurez-vous répondre à toutes les questions ?

Venez participer à une soirée quiz remplie de rebondissements, surprises, et bien évidemment rires !

Soirée ados à la médiathèque de Mont-sous-Vaudrey le vendredi 30 janvier, de 19h30 à 21h30.

A partir de 11 ans. Inscription obligatoire. .

Médiathèque du Val d'Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 80 01 44 mediatheque@valdamour.com

