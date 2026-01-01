Soirée ados CCASC Saint-Loup-sur-Semouse

Soirée ados

CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30 21:30:00

Date(s) :

2026-01-30

Tournoi FIFA 2026, jeux de société, soirée crêpes.

Réservation auprès du CCASC par téléphone ou mail. .

CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 18 36 26 animateurs@saint-loup.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée ados

L’événement Soirée ados Saint-Loup-sur-Semouse a été mis à jour le 2026-01-16 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)