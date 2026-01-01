Soirée ados CCASC Saint-Loup-sur-Semouse
Soirée ados CCASC Saint-Loup-sur-Semouse vendredi 30 janvier 2026.
Soirée ados
CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30 21:30:00
2026-01-30
Tournoi FIFA 2026, jeux de société, soirée crêpes.
Réservation auprès du CCASC par téléphone ou mail. .
CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 18 36 26 animateurs@saint-loup.eu
