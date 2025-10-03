Soirée ados : Soirée enquête Médiathèque Intercommunale – Mont-Sous-Vaudrey Mont-sous-Vaudrey

Soirée ados : Soirée enquête Vendredi 3 octobre, 19h30 Médiathèque Intercommunale – Mont-Sous-Vaudrey Jura

Soirée réservée aux ados (à partir de 11 ans)

Début : 2025-10-03T19:30:00 – 2025-10-03T21:30:00

Fin : 2025-10-03T19:30:00 – 2025-10-03T21:30:00

Saurez-vous résoudre le crime et arrêter le meurtrier ?

L’Agence Internationale de Détectives d’Excellence compte sur vous ! Entrez dans la peau d’un enquêteur et menez l’enquête afin de coincer le criminel !

À partir de 11 ans.

Médiathèque Intercommunale – Mont-Sous-Vaudrey 14 rue Jules Grevy 39380 Mont-sous-Vaudrey Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté

