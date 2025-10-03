Soirée ados Soirée enquête Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey

Médiathèque du Val d’Amour 14 rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey Jura

Début : 2025-10-03 19:30:00

fin : 2025-10-03 21:30:00

2025-10-03

Saurez-vous résoudre le crime et arrêter le meurtrier ?

L’Agence Internationale de Détectives d’Excellence compte sur vous ! Entrez dans la peau d’un enquêteur et menez l’enquête afin de coincer le criminel !

Soirée ados à la médiathèque de Mont-sous-Vaudrey le vendredi 3 octobre, de 19h30 à 21h30.

A partir de 11 ans. Inscription obligatoire. .

Médiathèque du Val d’Amour 14 rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 80 01 44

