Soirée ados Soirée enquête Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey
Soirée ados Soirée enquête Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey vendredi 3 octobre 2025.
Soirée ados Soirée enquête
Médiathèque du Val d’Amour 14 rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 19:30:00
fin : 2025-10-03 21:30:00
Date(s) :
2025-10-03
Saurez-vous résoudre le crime et arrêter le meurtrier ?
L’Agence Internationale de Détectives d’Excellence compte sur vous ! Entrez dans la peau d’un enquêteur et menez l’enquête afin de coincer le criminel !
Soirée ados à la médiathèque de Mont-sous-Vaudrey le vendredi 3 octobre, de 19h30 à 21h30.
A partir de 11 ans. Inscription obligatoire. .
Médiathèque du Val d’Amour 14 rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 80 01 44
English : Soirée ados Soirée enquête
German : Soirée ados Soirée enquête
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée ados Soirée enquête Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2025-09-22 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR