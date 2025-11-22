Soirée africaine Café Associatif de la Poste Amfreville

Soirée africaine

Café Associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville Calvados

Début : 2025-11-22 16:30:00

fin : 2025-11-22 22:00:00

2025-11-22

Profitez de ce moment convivial dans une ambiance musicale pleine de soleil !

Le café associatif de la Poste vous invite à sa soirée africaine.

Au programme

– Atelier chant africain à 17h (sur inscription)

– Djembé (avec Akliso) à 19h

– Concert à 20h

Un food truc de spécialité Sénégalaise accompagne la soirée ! .

Café Associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville 14860 Calvados Normandie cafe.asso.poste@gmail.com

English : Soirée africaine

Enjoy this convivial moment in a sunny musical atmosphere!

German : Soirée africaine

Genießen Sie diesen geselligen Moment in einer musikalischen Atmosphäre voller Sonnenschein!

Italiano :

Godetevi questo momento conviviale in un’atmosfera musicale solare!

Espanol :

Disfrute de este momento de convivencia en un ambiente musical soleado

