Soirée africaine Café Associatif de la Poste Amfreville samedi 22 novembre 2025.

Début : 2025-11-22 16:30:00
fin : 2025-11-22 22:00:00

2025-11-22

Profitez de ce moment convivial dans une ambiance musicale pleine de soleil !
Le café associatif de la Poste vous invite à sa soirée africaine.
Au programme
– Atelier chant africain à 17h (sur inscription)
– Djembé (avec Akliso) à 19h
– Concert à 20h

Un food truc de spécialité Sénégalaise accompagne la soirée !   .

Café Associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville 14860 Calvados Normandie   cafe.asso.poste@gmail.com

English : Soirée africaine

Enjoy this convivial moment in a sunny musical atmosphere!

German : Soirée africaine

Genießen Sie diesen geselligen Moment in einer musikalischen Atmosphäre voller Sonnenschein!

Italiano :

Godetevi questo momento conviviale in un’atmosfera musicale solare!

Espanol :

Disfrute de este momento de convivencia en un ambiente musical soleado

