Soirée africaine Café Associatif de la Poste Amfreville samedi 22 novembre 2025.
Café Associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville Calvados
Début : 2025-11-22 16:30:00
fin : 2025-11-22 22:00:00
2025-11-22
Profitez de ce moment convivial dans une ambiance musicale pleine de soleil !
Le café associatif de la Poste vous invite à sa soirée africaine.
Au programme
– Atelier chant africain à 17h (sur inscription)
– Djembé (avec Akliso) à 19h
– Concert à 20h
Un food truc de spécialité Sénégalaise accompagne la soirée ! .
Café Associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville 14860 Calvados Normandie cafe.asso.poste@gmail.com
English : Soirée africaine
Enjoy this convivial moment in a sunny musical atmosphere!
German : Soirée africaine
Genießen Sie diesen geselligen Moment in einer musikalischen Atmosphäre voller Sonnenschein!
Italiano :
Godetevi questo momento conviviale in un’atmosfera musicale solare!
Espanol :
Disfrute de este momento de convivencia en un ambiente musical soleado
L’événement Soirée africaine Amfreville a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Normandie Pays d’Auge