Soirée africaine avec concert Restaurant Mamasè Messanges
vendredi 21 août 2026 · Restaurant Mamasè · Messanges
Informations pratiques
Messanges
Soirée africaine avec concert
Restaurant Mamasè 5 Route de la Côte d’Argent Messanges Landes
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Venez profiter de notre programmation musicale autour d’une belle assiette typique africaine
– mafé (spécialité du Mali)
– couscous royal
– thieboudienne (le riz au poisson façon sénégalaise).
Sur réservation.
Concert avec Lya Dia dès 21h.
Venez profiter de notre programmation musicale autour d’une belle assiette typique africaine
– mafé (spécialité du Mali)
– couscous royal
– thieboudienne (le riz au poisson façon sénégalaise).
Sur réservation.
Concert avec Lya Dia dès 21h. .
Restaurant Mamasè 5 Route de la Côte d’Argent Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 92 05
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English : Soirée africaine avec concert
Come enjoy our musical program while savoring a delicious traditional African meal:
– maf%E9 (a specialty from Mali)
– royal couscous
– thieboudienne (Senegalese-style rice with fish).
Reservations required.
Concert with Lya Dia starting at 9 p.m.
L’événement Soirée africaine avec concert Messanges a été mis à jour le 2026-08-07 par OTI LAS
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