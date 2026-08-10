Soirée africaine avec concert Restaurant Mamasè Messanges

Informations pratiques

Messanges

Soirée africaine avec concert

Restaurant Mamasè 5 Route de la Côte d’Argent Messanges Landes

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Venez profiter de notre programmation musicale autour d’une belle assiette typique africaine

– mafé (spécialité du Mali)

– couscous royal

– thieboudienne (le riz au poisson façon sénégalaise).

Sur réservation.

Concert avec Lya Dia dès 21h.

Venez profiter de notre programmation musicale autour d’une belle assiette typique africaine

– mafé (spécialité du Mali)

– couscous royal

– thieboudienne (le riz au poisson façon sénégalaise).

Sur réservation.

Concert avec Lya Dia dès 21h. .

Restaurant Mamasè 5 Route de la Côte d’Argent Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 92 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée africaine avec concert

Come enjoy our musical program while savoring a delicious traditional African meal:

– maf%E9 (a specialty from Mali)

– royal couscous

– thieboudienne (Senegalese-style rice with fish).

Reservations required.

Concert with Lya Dia starting at 9 p.m.

L’événement Soirée africaine avec concert Messanges a été mis à jour le 2026-08-07 par OTI LAS