SOIRÉE AFRICAINE
Noé Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-10-04 18:30:00
fin : 2025-10-04 23:30:00
2025-10-04
Venez voyager le temps d’une soirée africaine à Noé !
Organisé par Noé en fête. 5 .
Noé 31410 Haute-Garonne Occitanie noeenfete@gmail.com
English :
Come travel to Noé for an African evening!
German :
Kommen Sie für einen afrikanischen Abend in Noé auf Reisen!
Italiano :
Venite a godervi una serata africana al Noé!
Espanol :
¡Ven a disfrutar de una velada africana en Noé!
